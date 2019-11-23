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Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı

Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattıBURSA - Bursa'da yol kenarına park eden lüks cipi kaldırmaya çalışan çekici yan yattı.

23.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:03
Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
BURSA - 'da yol kenarına park eden lüks cipi kaldırmaya çalışan çekici yan yattı.
Olay, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına hatalı olarak park eden lüks cipi kaldırmak isteyen Bursa Trafik Vakfı'na ait bir çekici aracı kaldırmak isterken yan yattı. Üzerinde milyonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için daha büyük bir vinç çağrıldı. Trafik çekicileri geçtiğimiz günlerde de bir arabayı üzerinden düşürerek takla atmasına sebep olmuştu.
Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı

Fatih Sultan, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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