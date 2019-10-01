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Çekici şoförüyle vatandaşın sopalı kavgası kamerada

Çekici şoförüyle vatandaşın sopalı kavgası kamerada Çekici şoförü vatandaşa sopayla saldırdı, polis engellediİSTANBUL - İstanbul'da arabasına zarar verdiği iddiasıyla bir vatandaş çekiciyi takip etmeye başladı.

01.10.2019 10:01
Çekici şoförüyle vatandaşın sopalı kavgası kamerada
Çekici şoförü vatandaşa sopayla saldırdı, polis engelledi
İSTANBUL - İstanbul'da arabasına zarar verdiği iddiasıyla bir vatandaş çekiciyi takip etmeye başladı. O sırada vatandaş ile çekici şoförü arasında kavga yaşandı. Çekici şoförü vatandaşa sopayla saldırırken polis saldırıyı engelledi. Kavga anları, çekici şoförüyle kavga eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Sultanbeyli'de iddiaya göre çekici şoförü bir vatandaşın arabasını çizerek zarar verdi. Bunun üzerine vatandaş da çekici şoförünü takip etmeye başladı. Otoparkta bir araya gelen taraflar burada birbirlerine girdi. Çekici şoförü vatandaşa aracından aldığı sopayla saldırırken, polis çekici şoförünü engelledi.
O anlar çekici şoförüyle kavga eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde vatandaş ile çekici şoförü kavga ediyor, şoför vatandaşa sopayla saldırırken polis şoförü engelliyor.
Çekici şoförüyle vatandaşın sopalı kavgası kamerada

İstanbul, kavga, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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