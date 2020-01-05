Haberler » 3. Sayfa » Çekiciden ayrılan sebze yüklü dorse devrildi - Haberler

Çekiciden ayrılan sebze yüklü dorse devrildi

Çorum'da kontrolden çıkan sebze yüklü tır kaza yaptı.

05.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:23 Çekiciden ayrılan sebze yüklü dorse devrildi
'da kontrolden çıkan sebze yüklü tır kaza yaptı.

Kaza, Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yavuz Ali B. yönetimindeki 29 AAC 724 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan çekiciden ayrılan dorse Osmancık köprüsü yakınlarında devrildi. Dorsede bulunan kasalar dolusu portakal ve limon yol kenarına saçıldı.

Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:57   Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı - Haberler
12:54   Peygamber soyundan geldiğini söyleyen kadın ve oğlu hakkında 121 yıl hapis istemi - Haberler
12:51   Dikili'de ölü sayısı 4'e yükseldi, 1 göçmen aranıyor - Haberler
12:50   Alanya'da Afgan sakızı operasyonu - Haberler
12:43   Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında - Haberler
12:34   İranlı Bakan Azeri Cehromi: Trump, takım elbiseli bir teröristtir - Haberler
12:17   İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistiklerini açıkladı - Haberler
12:04   Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü - Haberler
11:49   Son dakika: Donald Trump'ın tehditlerine İran Genelkurmay Başkanı'ndan cevap: Cesaretiniz yok - Haberler
11:35   22 kadını kandırıp cinsel içerikli filmlerde oynatan siteye, 12,7 milyon dolar tazminat cezası verildi - Haberler
5.01.2020 13:06:45