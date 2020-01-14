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Çekicinin çektiği araçtan düşüp ağır yaralandı

Acıbadem'de bir çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki kadını fark etmeyip aracı kaldırınca yaşlı kadın ölümden döndü.

14.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:42Çekicinin çektiği araçtan düşüp ağır yaralandı
'de bir çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki kadını fark etmeyip aracı kaldırınca yaşlı kadın ölümden döndü. Çekicinin kaldırdığı araç havada olduğu sırada kapısı açılınca yaşlı kadın bir anda yere düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Acıbadem'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, kızı fatura ödemek aracını park edip aşağı inen 85 yaşındaki Leyla Çetinkal, araçta oturup kızını beklemeye başladı. İddiaya göre o sırada aracın yanına yaklaşan çekici görevlisi, yaşlı kadını fark etmeyerek aracı iplerle bağladı ve kaldırmaya başladı. Çekiciye yüklenmek için havaya kaldırılan aracın kapısı bir anda açıldı. Yaşlı kadın açılan kapıdan yere düştü. Annesini yerde yatar halde gören kızı Çiğdem Cingi sinir krizi geçirdi. Kalçasında, ayağında ve dirseklerinde kırıklar oluşmasıyla ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olaya tanık olan Sinan Dudu, "Çekici arabayı kaldırırken içinde kadın var, kapıyı açıyor ve yere düşüyor. Sonradan fark ediyorlar. Herhalde birkaç kırığı var. Ambulans geldi götürdü. Çocukları tepki gösterdi. Çekici arabayı kaldırırken yaşlı kadın telaşlanıp kapıyı açıyor ve yere düşüyor" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Acıbadem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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