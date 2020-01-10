Haberler » 3. Sayfa » Çekicinin dorsesinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Çekicinin dorsesinde uyuşturucu ele geçirildi

Burdur'da yakalanan uyuşturucu tacirinin kullandığı çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada esrar ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

10.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:06Çekicinin dorsesinde uyuşturucu ele geçirildi
'da yakalanan uyuşturucu tacirinin kullandığı çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada esrar ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak H.İ. isimli şahsa, uyuşturucu/uyarıcı madde sattığı tespit edilen H.D. isimli şahıs yakalandı. Şahsın kullandığı çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada 2,78 gram esrar maddesi ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımına yarayan çok sayıda aparat ile bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli H.D. isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında tutuklandı.

Diğer yandan Burdur'da F.A. isimli şahsa kargo vasıtasıyla içerisinde 8,80 gram esrar maddesi bulunan paket gönderdiği tespit edilen, İstanbul'da ikamet eden S.K.'ya "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", F.A.'ya ise "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı. - BURDUR

Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:36  Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi - Haberler
18:36  Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok - Haberler
18:32  Akrabaların kavgasında araya giren komşu yaralandı - Haberler
18:30  Bitlis'te terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler
18:25  Kümesten esrar çıktı! - Haberler
18:08  Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarma için söylediği sözler olay yarattı - Haberler
17:31  Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
16:56  İran'da düşen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının kara kutusunun görüntüleri yayınlandı - Haberler
16:28  Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti - Haberler
16:04  Ukrayna'dan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: ABD çok önemli bir veriyi bizimle paylaştı - Haberler
10.01.2020 18:49:43