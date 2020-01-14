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ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN YARALANDI

İstanbul DHAKadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.

14.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:53ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN YARALANDI

DHA

'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Acıbadem'de çekici, aracın içinde oturan  85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı farketmedi. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının kızının fatura ödemek için araçtan indiği bu sırada çekicinin geldiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar



İstanbul, Kadıköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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