Haberler » Güncel » Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı - Haber

Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı

ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN YARALANDI Murat KORKMAZ - İstanbul DHAKadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.

14.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:51
ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN YARALANDI
Murat KORKMAZ - DHA
'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Acıbadem'de çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı farketmedi. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kadının kızının fatura ödemek için araçtan indiği bu sırada çekicinin geldiği kaydedildi.
Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı

İstanbul, Kadıköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:43  İzmir göçmen faciasında ölen 7 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi
17:42  Yaylacık Ormanı'ndaki yangın göleti buz tuttu
17:42  Hükümlülere iş makinesi operatörlüğü ve sondörlük eğitimi verilecek
17:42  Düzce'de iki katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
17:42  Zonguldak'tan kısa kısa
14.01.2020 17:52:36