Çekicinin Otomobil Sürücüsünü Ezdiği İddiası

Sakarya
'nın Geyve
ilçesinde bir çekici sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, Arifiye
4. Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerinde 54 FS 511 plakalı otomobilin sürücüsü F.M. (38) ile 54 ED 656 plakalı çekici sürücüsü H.K. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Geyve Karaçam
Mahallesi'nde kaza ihbarı alan çekici sürücüsü, daha sonra olay yerinden ayrıldı. F.M. ise otomobiliyle H.K'yı takip ederek Şerefiye
Mahallesi mevkisinde çekiciyi durdurdu.
Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü H.K, aracıyla F.M'yi ezdi. Eşinin kanlar içinde yerde yattığını gören otomobildeki eşi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.M, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, çekici sürücüsü H.K'yı gözaltına aldı.
F.M'nin cenazesi, Aziziye
Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Erenler Merkez
Mezarlığında toprağa verildi.
Sakarya,Geyve
16 Aralık 2018 Pazar 16:17