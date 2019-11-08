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ÇEKİCİYLE ARAÇ ÇALAN HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

İSTANBUL'da park halindeki minibüs ve kamyonetleri çekiciye yükleyerek çalan daha sonra parçalayarak satan 9 kişilik şebeke yakalandı.

08.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:59 ÇEKİCİYLE ARAÇ ÇALAN HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

İSTANBUL'da park halindeki minibüs ve kamyonetleri çekiciye yükleyerek çalan daha sonra parçalayarak satan 9 kişilik şebeke yakalandı. Şebekenin çaldığı ve parçalanmayı bekleyen çok sayıda minibüs ve kamyonet  polis tarafından ele geçirildi. Parçalanan otomobillere ait  parçaların, çekiciyle satış yapılan yedek parça dükkanına taşınma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şebeke lideri olduğu öğrenilen "Topal Kemal" lakaplı Kemal K. ve 8 adamı adliyeye sevk edildi.

POLİS İKİ AY ARAŞTIRDI YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Asayiş Şube Müdürlüğün tarafından park halindeki otomobillerin çekicilerle çalındığı ihbarları üzerine soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi. şebeke üyelerinin çekicilerle sokaklarda dolaşarak uzun süre park halinde kalan araçları belirleyip, çekiciye yükleyerek çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları araçları İkitelli'de bir dükkanda parçalayarak, yine aynı bölgede bulunan bir yedek parça dükkanında pazarladıkları öğrenildi.

İKİ İLDE ORTAK OPERASYON YAPILDI 

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından gerekli delillerin toplanmasının ardından önceki gün ve Samsun'da belirlenen adreslere  operasyon yapıldı. Baskında liderliğini "Topal Kemal" lakaplı Kemal K.'nın yaptığı 9 kişilik hırsızlık şebekesi gözaltına alındı. Baskınlarda çalındıktan sonra parçalanmayı bekleyen çok sayıda araç bulundu.

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Operasyondan görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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