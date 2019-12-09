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Çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te, çekici ile otomobil çalan 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

09.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:33Çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı

'te, çekici ile otomobil çalan 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalıntı araç ve motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında otomobillerin çekiciye yüklenerek çalındığı belirlendi. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelilerin otomobil çaldığı çekicinin plakası belirlendi. Polislerin adreslerine de ulaşmasının ardından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çekici üzerinde çaldıkları yeni bir otomobil daha bulundu. Park halindeyken çekiciye yükledikleri otomobil ve motosikletleri hurdacılara sattığı belirlenen şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına devam ediliyor.



Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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