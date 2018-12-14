Çekiliş ?? Erkek Arkadaşımın Aldığı Ürünlerle Makyaj Yaptım ?? Aferin Taylan??

4000 TL değerindeki kozmetik paketi çekilişi ??https://gleam.io/TpeBM/duygu141218
"Erkek arkadaşım makyajımı seçiyor" videosunda bir anlık talihsizlikle "Taylan'ın satın aldığı ürünlerle yapsaydın nasıl olurdu?" diye bir yorum görmüştüm. ?? Bu videoda Taylan'ın Sephora
'dan aldığı ürünlerle makyaj yaptım. İyi seyirler ??
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Makyaj
14 Aralık 2018 Cuma 17:19