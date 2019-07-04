04.07.2019 11:26
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Çekirdek yükü tır devrildi

Çekirdek yükü tır devrildi Bariyerlerin üzerinden metrelerce sürüklendi BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekirdek yüklü tır devrildi.

Çekirdek yükü tır devrildi
Bariyerlerin üzerinden metrelerce sürüklendi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekirdek yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, Bursa- Ankara yolunda Huzur Mahallesi girişinde meydan geldi. Kayseride yüklediği çekirdekleri Balıkesir'e götüren Eyüp E. idaresindeki 38 AJ 884 plakalı çekirdek yüklü tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Yan yatan tır yaklaşık 40 metre sonra elektrik direğine çarparak ancak durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Ankara-Bursa istikametine giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Emniyet ekipleri kara yolunda güvenlik tedbiri alarak başka kazaların yaşanmasını önledi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. Çekirdek yükü tır devrildi
Kaynak: İHA
Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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