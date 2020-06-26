Çekirge Meydanı'na düzenleme

Bursa'da özellikle Uludağ yolu ile bağlantısı nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun olarak kullanılan Çekirge Meydanı ortasındaki kavşağı çevreleyen parke taşlı alan asfalt kaplanarak, sürücüler için daha konforlu hale getirildi.

Çekirge Meydanı'na düzenleme
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Bursa'da özellikle Uludağ yolu ile bağlantısı nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun olarak kullanılan Çekirge Meydanı ortasındaki kavşağı çevreleyen parke taşlı alan asfalt kaplanarak, sürücüler için daha konforlu hale getirildi.

Bursa'da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak amacıyla yeni raylı sistem hatları, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, yeni yol ve köprüler gibi büyük bütçeli yatırımları bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için de aralıksız çalışıyor. Özellikle pandemi sürecinde yaklaşık 28 kilometrelik güzergahta 80 bin ton asfalt dökerek, Mudanya yolu, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Namazgah, İpekçilik ile Gökdere - Acemler arasını ulaşım için daha konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, trafikteki küçük dokunuşlara devam ediyor.

Çekirge Meydanı'nda orta refüjü çevreleyen parke taşlı alanın bölgede şikayetlere konu olması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Uludağ yolu ile bağlantısı yüzünden trafiğin yoğun olduğu bölgede gece boyunca yoğun bir çalışma sergiledi. Kavşaktaki parke taşlar kaldırılırken, yerine sıcak asfalt kaplama yapıldı. Sabaha kadar tamamlanan çalışma ile Çekirge Meydanı, sürücüler için daha konforlu hale getirilmiş oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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