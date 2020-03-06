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Çekirge yiyen Eda Taşpınar: Tadı portakallı gofret gibiydi

Bir tabak dolusu çekirge salatası yediği için günlerce eleştirilen Eda Taşpınar, "Yine olsa yine yerim" diyerek çekirgenin tadının portakallı çikolataya benzediğini söyledi.

06.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:14

Yaklaşık 5 aydır yurt dışında tatil yapan Eda Taşpınar, 'da çekirge salatası yedi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Taşpınar, günlerce eleştirilerin hedefi oldu. ikonu Taşpınar, çekirge yemesi hakkında günler sonra ilk kez görüntülendi.

"TADI PORTAKALLI GOFRET GİBİ"

Posta'da yer alan habere göre: Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar, yemek zevkiyle de sık sık gündeme geliyor. Koronavirüsün yaygın olduğu dönemde Meksika'da bir tabak dolusu çekirge yemesi hakkında konuşan Taşpınar, "Yine olsa yerdim. Çünkü inanılmaz lezzetliydi. Tadı portakallı gofret gibi. Değişik yiyecekleri tatmayı seviyorum" dedi.

TEPKİLERİN ODAĞI OLMUŞTU

Eda Taşpınar, daha önce de yavru timsah eti, Meksika karıncası yiyerek başta heyvansever olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekmişti. Taşpınar'a en sert tepki de eski model Ebru Şancı'dan gelmişti. Şancı, Taşpınar'a "Zıkkımın kökünü yesin" diyerek tepki göstermişti.

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar, 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşti. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye geldi ve Robert Kolej'de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul'a döndü.

Taşpınar, yurt dışında birçok moda mağazasında çalıştı ve moda haftasında Backstagelerde iş aldı. 2012 yılında kendi şirketini kuran Taşpınar, güneş yağları, bitki şampuanı gibi kozmetik ürünleri Türkiye pazarına sundu.

Vizyonu "kadınları mutlu etmek" olan Eda Taşpınar, yayın hayatına CNN Türk kanalında Trendikon ile başladı. Yok Böyle Dans isimli programa yarışmacı olarak katıldı.

Ebru Şancı, çekirge yiyen Eda TaşpınarEbru Şancı, çekirge yiyen Eda Taşpınar'a sert çıktı: Zıkkımın kökünü yesin

Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yediMeksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi

Çekirge yiyen Eda Taşpınar: Tadı portakallı gofret gibiydi

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Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (21)
MİDEM BULANDI BE NİYE OKUDUYSAM:ALLAH CE ZA NI VERE EMİ
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ALLAME:İnsanlar savaşla, açlıkla koronayla uğraşıyor. . bunun gibiblerin derdine ve kaygısına bakın. . . zavallaı sonradan görme zengin ve sosyete kadın
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DELDOLUBİRİ:hayvan yiyenler derneğinin, onursal başkaını.
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HABERE BAK:bu kadınında şeymadan farkı yok yani ha.
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MİSAFİR:Allahın yenmesinde haram kıldığı bir şey mutlaka vücuda zararlıdır ki haram kılınmıştır. Şöyleki mesela bu karının yediği çekirge zaten tiksindirici bir hayvan. Yine olsa yine yerim diyor ama bakma sen medyaya şirin gözükmek için sööylüyor bunu. Zevk aldığı için değil. Yarın mazallah vücudunda bir şeyler çıkarsa bakalım ne diyecek.
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AYDIN:Misafir rumuzlu arkadaş, çekirge yemek haram değildir,helaldir,yaban eşeği,baykuş bunlar islam dinine göre yenilebilir araştır kulaktan dolma bilgiler vermesen iyi olur,ilmihal veya iyi bilenlere sorabilirsin.
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MİRAY:AHİR ZAMANDA SAPKINLIK ALLAH ISLAH ETSİN
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7 4
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.:Sapık sensin kimbilir belki islamla alakan yok boş boş konuşup zarar veriyorsun, çekirge yemek sapkınlık mı? Helal mi, bak bir zahmet. Öküz
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AVNİ:BU YAMYAMLAR YÜZÜNDEN GELDİ HASTALIKLAR ZATN
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9 3
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ADA:yakında yarasa fare yerse şaşmam
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6.03.2020 10:53:39