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Çekirgeler birçok ülkeyi istila etti

Dünya korona ile mücadele ederken, Afrika ülkeleri de çekirge sürüleri tarafından işgal edildi.

14.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:26
Dünya korona ile mücadele ederken, Afrika ülkeleri de çekirge sürüleri tarafından işgal edildi. Bir günde 150 km gidebilen çekirgeler günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketiyor. Peki hangi ülkeler risk grubunda ?
Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu. BM Gıda ve Tarım Örgütü, yayımladığı durum raporunda, Kenya , Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığına dikkati çekti.
Durum alarm verici boyutta. Çünkü çekirgeler yeniden üremeye başladı gıda güvenliğini tehdit ediyor. Çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi.
Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.
Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.
Son olarak sürüler Irak'ın güneyini işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlerin zarar görmesine neden olurken, durumdan mağdur olan halk yönetimin çekirgelere karşı önlem almasını istedi.
(İHA) Çekirgeler birçok ülkeyi istila etti

Kaynak: İHA

Etiketler : Afrika, Kenya, Güncel

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