Çekişmeli Mücadelenin Galibi Bulls

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls
, konuk olduğu Washington Wizards
'ı son saniye basketiyle 115-114 mağlup etti.
NBA'e 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde Chicago Bulls, maçın bitimine 1,8 saniye kala Walter Lemon'ın basketiyle deplasmanda Washington Wizards'ı 115-114 yendi.
Sezonun 22. galibiyetini alan Bulls'ta takımına galibiyeti getiren Lemon 24 sayı ve 8 asist, JaKarr Sampson 18 sayı ve 9 ribaunt, Shaquille Harrison ise 15 sayılık performans sergiledi.
Bu sezon 47. kez kaybeden Wizards'ta Thomas Bryant 20 sayı ve 12 ribaunt, Bobby Portis 20 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Bradley Beal
ise 19 sayıyla oynadı.
Harden formunu sürdürüyor
Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen takımların mücadelesinde Houston Rockets
, üst üste 4. galibiyetini, deplasmanda Los Angeles Clippers
'ı 135-103 mağlup ederek aldı.
Sezonun 51. galibiyetini elde eden Rockets'ta all-star James Harden
31 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu. Chris Paul
29 sayı ve 7 asist, Clint Capela 24 sayı ve 15 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 32. kez yenilen Clippers'ta Shai Gilgeous-Alexander 20, Danilo
Gallinari 16 sayı, Lou Williams
14 sayı ve 7 asist kaydetti.
NBA'de yarın 3 karşılaşma oynanacak.
Sonuçlar Detroit
Pistons- Indiana
Pacers: 89-108 Orlando
Magic- New York Knicks
: 114-100
Washington Wizards-Chicago Bulls: 114-115 Atlanta
Hawks- Philadelphia
76ers: 130-122 Brooklyn
Nets- Toronto Raptors
: 105-115 Miami
Heat- Boston Celtics
: 102-112 New Orleans
Pelicans- Charlotte Hornets
: 109-115 Dallas
Mavericks- Minnesota Timberwolves
: 108-110 Denver
Nuggets- San Antonio Spurs
: 113-85 Phoenix
Suns- Utah Jazz
: 97-118 Portland
Trail Blazers- Memphis Grizzlies
: 116-89 Los Angeles
Clippers-Houston Rockets: 103-135
Chicago Bulls, Washington Wizards, Spor
Kaynak: AA