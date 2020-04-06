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Çekmeköy Belediyesi, çocuklara kutu oyunu hazırladı

Çekmeköy Belediyesi, evden çıkamayan çocuklar için koronavirüs'ten korunma yollarını anlatan kutu oyunu hazırladı.

06.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:30
Çekmeköy Belediyesi, çocuklara kutu oyunu hazırladı
Çekmeköy Belediyesi, evden çıkamayan çocuklar için koronavirüs'ten korunma yollarını anlatan kutu oyunu hazırladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 20 bin adet üretilen oyunda çocuklar buldukları aşıyı, Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne ulaştırmaya çalışıyorlar.
Çocuklu aileler için özel olarak hazırlanan Kovid-19 Senden Korkmuyorum ismini taşıyan oyunda çocuklara Koronavirüs 'ten korunma, genel hijyen kuralları ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatılıyor. İlk etapta 20 bin adet üretilen oyunlar, Türk ve Dünya klasiklerinden bir kitap, maske, sabun, el jeli, antiseptik mendil, kağıt mendil gibi temizlik malzemelerinin bulunduğu Evde Hayat Var Çantaları'nın içinde evlere gönderiliyor.
Konuya ilişkin Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın şu görüşlerine yer verildi:
"Çocukları çok seviyorum, onlar da beni seviyor. Her hafta bir okulda onlarla mutlaka buluşurdum, onların enerjisinden ilham alırdım. Bu zorlu ve korkutucu süreçte çocuklar da çok etkileniyor. Hem evden çıkamıyorlar, hem arkadaşlarını göremiyorlar, hem ebeveynlerindeki gerginliği hissediyorlar. Biz bu durumda aileler ve çocukların eğlenebilmeleri için bir aktivite etrafında birleşmelerini istedik bunun için de eğitici bir oyun hazırladık. Bir süreliğine de olsa çocukların bu oyunla iyi vakit geçireceğini, eğlenirken de yararlı bilgiler öğreneceklerini umuyorum. İnşallah ülkemiz biran önce normale döner; çocuklarımızla yeniden, parklarımızda, okullarımızda, kurslarımızda, eğitim atölyelerimizde buluşuruz".

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Çekmeköy, Güncel
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