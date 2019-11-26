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Çekmeköy Belediyesinden liseli öğrencilere boğaz turu

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın katılımıyla Valide Sultan Gemisi ile "Gençlerle Seyr-i İstanbul Boğaz Turu "programı düzenlendi.

26.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:05Çekmeköy Belediyesinden liseli öğrencilere boğaz turu
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın katılımıyla Valide Sultan Gemisi ile "Gençlerle Seyr-i Boğaz Turu "programı düzenlendi. Programda lise öğrencileri çay ve simit ikramı eşliğinde boğazı seyretti.

Çekmeköy Belediyesi düzenlediği "Gençlerle Seyr-i İstanbul Boğaz Turu" programı ile lise öğrencilerini boğaz turuna çıkardı. Boğaz turuna Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Tev Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. ve simit ikramlarının yer aldığı gezide öğrenciler boğazın tadını çıkardı.

Öğrencilere yönelik güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; "Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen kardeşime bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Çekmeköy'de 11 ve 12. sınıf olarak bulunan 5 bin öğrenci kardeşlerimizi her Salı günü boğazda 3 saatlik turla hem onlara ilk ödevlerini yapmak ve hemde rehber kardeşlerimizin katkılarıyla İstanbul'u ve boğazı iyi öğrenebilmeleri için organize yapıyoruz. Bu sene inşallah 11 ve 12. sınıf öğrenci kardeşlerimizin tamamına uygulayacağız. Bundan sonraki yıllar geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Öğrenci kardeşlerimizle beraber olmak, onlarla aynı kahvaltı masasında çayı, simidi, peyniri paylaşmak beni son derece memnun etti. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğin öğrencilerin sosyalleşmesinde önemli olduğunu belirten Edebiyat öğretmeni Avni Topçu; "Öğrencilerimizle çok güzel bir gün geçiriyoruz. İstanbul'un, dünyanın en güzel yeri boğazdayız, çayla simitle rehber eşliğinde güzel bir etkinlik oldu. Doğa ile iç içeyiz denizle iç içeyiz öğrencilerimiz tarihini kültürünü öğrendiği gibi güzel de vakit geçiriyorlar, kaynaşmaları için güzel bir ortam, dileriz devamı olur. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Çekmeköy Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Boğaz Turuyla etkinliğe katılan öğrencilerin yaşadıkları coğrafyanın tarihi, sosyal ve kültürel yerlerini tanıması, moral ve motivasyonlarının artırılması, kaynaşma ve arkadaşlıklarının pekiştirilmesi amaçlandı.

Çay ve simit ikramıyla Boğaz turu yapan öğrenciler verilen teneffüste bol bol fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Ahmet Poyraz, İstanbul, Çekmeköy, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

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