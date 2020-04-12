Çekmeköy'de 4 kardeş evdeki bütün kitapları okudu, polislerden yeni kitap istedi

Çekmeköy 'de 10 yaşındaki Buse ile 3 kardeşi evde bütün kitapları okuyarak bitirdi. Evde okuyacak kitap bulamayan 4 kardeşin imdadına polis ekipleri yetişti.



Korona virüs tedbirler kapsamında evden çıkmayan 10 yaşındaki Buse ve 3 kardeşi kitaplıklarındaki bütün kitapları okudu. Evde okuyacak başka kitap bulamayan Buse, 155 polis ihbar hattını arayarak kek, çikolata, zeka oyunu ve kitap istedi. Güngören Mahallesi'ndeki Buse'nin çağrısına sessiz kalmayan polis ekipleri adrese giderek 4 kardeşe kek, bisküvi ve çikolataları getirdi. Polis ekipleri Buse ve kardeşlerine pazartesi günü kitap getirme sözü verdi. - İSTANBUL