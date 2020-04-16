Çekmeköy'de 7 bin 600 adet kaçak üretilmiş maske ele geçirildi
Çekmeköy'de kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi.
16.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:18
Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisi edinen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 15 Nisan tarihinde adrese operasyon düzenledi. Polis , zabıta ve ilçe sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kullanıma hazır 7 bin 200 adet maske, dikime hazır 400 adet maske ele geçirildi. Kaçak maske üretimi yapılan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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