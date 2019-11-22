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Çekmeköy'de askeri alanda orman yangını

Çekmeköy'de askeri alan içerisinde bulunan ormanlık bölgede yangın çıktı.

22.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:05Çekmeköy'de askeri alanda orman yangını
'de askeri alan içerisinde bulunan ormanlık bölgede yangın çıktı. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Çekmeköy'de bulunan askeri alan içerisinde ormanlık bölgede saat 11.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre alandaki hurdaların alev almasıyla başlayan yangın daha sonra ağaçlara sıçrayınca büyüdü. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Çekmeköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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