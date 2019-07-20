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Çekmeköy'de bir apartmanda yangın paniği

Çekmeköy'de bir apartmanın ikinci katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı.

20.07.2019 18:06 Çekmeköy
Çekmeköy'de bir apartmanın ikinci katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri evdeki 2 çocuğu kurtarırken anne de kendi imkanlarıyla evden çıkarak yangından kurtuldu.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede iddiaya göre elektrik kontağındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle evde iki çocuk ile anne mahsur kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar o sırada evde bulunan iki çocuğu kurtarırken anne de kendi imkanlarıyla evden çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Çekmeköy, Anne, 3. Sayfa

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