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Çekmeköy'de bir kişi silahla öldürüldü

Çekmeköy'de silahlı kavgada yaralanan Metin K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

05.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:46Çekmeköy'de bir kişi silahla öldürüldü
'de silahlı kavgada yaralanan Metin K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Caddesi Durak Sokak'ta Sinan B. (45) ile Metin K. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmada Metin K. silahla vurularak yaralandı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Metin K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Saldırgan Sinan B., daha sonra telefonla polisi arayarak teslim oldu. Gözaltına alınan Sinan B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Atatürk Caddesi, Çekmeköy, Güncel

Kaynak: AA

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