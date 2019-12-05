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Çekmeköy'de bir kişi silahla yaralandı

Çekmeköy'de meydana gelen kavgada, bir kişi silahla yaralanırken, saldırgan polise teslim oldu.

05.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:32Çekmeköy'de bir kişi silahla yaralandı
'de meydana gelen kavgada, bir kişi silahla yaralanırken, saldırgan polise teslim oldu.
Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Caddesi Durak Sokak'ta iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. silahla vurularak yaralandı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine verdi. M.K. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli, daha sonra telefonla polisi arayarak teslim oldu.

Atatürk Caddesi, Çekmeköy, Güncel

Kaynak: AA

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