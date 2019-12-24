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Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1'i ağır 12 yaralı

Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yattı.

24.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:35 Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1'i ağır 12 yaralı
'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yattı. Kazada yaralanan 12 kişiden 1'inin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Çekmeköy otoyolunda saat 09.45 sıralarında meydana gelen olayda, İETT otobüsü kontrolden çıkarak yan yattı. Devrilen otobüste bulunan vatandaşlardan 12'si yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan bir çocuğun paniğe kapılarak gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılıyor. - İSTANBUL

Çekmeköy, Şile, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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