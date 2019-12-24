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Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü 13 yaralı (4)

Murat KORKMAZ / ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı.

24.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:23 Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü 13 yaralı (4)

Murat KORKMAZ/  ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 09.45 sıralarında , Otoyolu Alemdağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istikametinde ilerleyen 138 hat numaralı Ömerli-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, yan yattı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşların yardımına diğer yolcular ve yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Otobüste bulunan yolculardan biri ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor. 

"CAMI KIRARAK DIŞARIYA ÇIKTIM"

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Savaş Koçak kaza anlarını şöyle anlattı:

"Seyir halindeyken birden ön tekerlek düştü galiba. Ondan sonra zaten herkes zıplamaya, sıçramaya başladı. Ben kazayı fark edip kendimi diğer tarafa attım. Önümde oturan teyze zeminle otobüs arasına sıkıştı. Yaralılar yerdeydi. Camı kırarak dışarıya çıktım. Sonra buradan geçen arkadaşlar yardımcı oldular. Sonrada yaralıları tahliye ettiler." dedi.

 



Çekmeköy, Ümraniye, Şile, Güncel

Kaynak: DHA

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