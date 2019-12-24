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ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI: 12 YARALI (2)

İstanbul DHA ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı.

24.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:27 ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI: 12 YARALI (2)

DHA  ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 1'i ağır 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında 'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere sevk edilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralılar

-Ekiplerden görüntü

-Detaylar



İstanbul, Çekmeköy, İETT, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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