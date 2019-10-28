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Çekmeköy'de ilkokulda tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Çekmeköy'de ilkokulda tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldıİSTANBUL - Çekmeköy'de bir ilkokulda öğrencileri üzerinde besmele gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla basmaları sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

28.10.2019 19:55
Çekmeköy'de ilkokulda tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
İSTANBUL - Çekmeköy'de bir ilkokulda öğrencileri üzerinde besmele gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla basmaları sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.
Çekmeköy'de ilkokulda kaydedilen görüntülerle ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Çekmeköy ilçesi, Çekmeköy ilkokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili olarak 28.10.2019 tarihinde müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Çekmeköy'de ilkokulda tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul, Çekmeköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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