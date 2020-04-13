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Çekmeköy'de kadının eski sevgilisi tarafından darp edildiği anlar kamerada

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA ŞİKAYET ettikten sonra konuşmak için yanına gittiği eski sevgilisi Kenan Ö. tarafından yeniden darp edilen B.A.'nın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

13.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:54
Çekmeköy'de kadının eski sevgilisi tarafından darp edildiği anlar kamerada

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, (DHA  ŞİKAYET ettikten sonra konuşmak için yanına gittiği eski sevgilisi  Kenan Ö. tarafından yeniden darp edilen B.A.'nın  o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. B.A., polis ifadesinde Kenan Ö.' için,  "Beni yere attı, tırnakladı, yüzüme, sırtıma vurdu, yola fırlattı. Yere düştüm. Suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti" dedi.  İkinci kez darp edilen B.A., bu kez aile mahkemesine başvurarak Kenan Ö. ve iki arkadaşı hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldı.

Tartıştığı eski sevgilisi Kenan Ö. tarafından darp edilen B.A.(27), karakola giderek şikayetçi oldu.  Karakoldaki ifadesinde Kenan Ö. ile 1.5 yıl önce tanıştıklarını söyleyen B.A., aralarında zaman zaman tartışma çıktığını, 17 Mart 2020 tarihinde tekrar tartıştıklarını, Kenan Ö.'nün kendisini darp ettiğini, kaşını yardığını söyledi.  Canı yandığı için polisi aradığını, polisin kendisini hastaneye götürdüğünü, hastaneden rapor aldığını söyleyen B.A., Kenan Ö.'nün annesini aradığını ve onu üzdüğünü, bu nedenle onunla konuşmak için tekrar yanına gittiğini söyledi.

'BENİ YERE ATTI, TIRNAKLADI, YÜZÜME, SIRTIMA VURDU, YOLA FIRLATTI'

Onunla Çekmeköy 'de benzin istasyonunda buluştuğunu söyleyen B.A., şunları söyledi:

"Kenan arkadaşlarıyla geldi. Olayı düzeltmek yerine bana hakaret etti, tehdit etti. Şikayet etmem durumunda hayatımı mahvedeceğini söyledi. Sonra beni darp etmeye başladı. Beni yere attı, tırnakladı, yüzüme, sırtıma vurdu, yola fırlattı. Yere düştüm. Suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti. Arkadaşları A.N. ve İ.T. de oradaydılar. Kenan'ın beni dövdüğünü gördükleri halde beni kurtarmak ya da ayırmak adına bir şey yapmadılar. Hatta A.N., beni Kenan ile birlikte darp etti. Tehdit ve hakaretlerde bulundu. İ.T., bana yardım etmek isteyen insanlara izin vermedi. A.N., benzin istasyonundaki çalışanlara, 'nişanlısı, siz karışmayın' demiş. Taksi geldi, taksiciye müdahale etti ve taksici bana yardımcı olamadı. Aracımı orada bıraktım taksi ile arkadaşımın evine gittim. Arkadaşımın evinde dudağımın patladığını fark ettim. Üzerimde kan lekeleri vardı. Dudağım, belim, sırtım, dirseklerim, burnum çok ağrıyordu. Dudağım ve burnum çok kanıyordu. Bu sebeple hemen hastaneye gittim, darp raporu verdiler. Bana ikinci kez şiddet uyguladığı için kendisinden şikayetçiyim" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

B.A.'nın benzin istasyonunda yaşadığını anlattığı olay anı, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

6 AY SÜRE İLE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRTTI

B.A., Avukatı Merve Uçanok aracılığı ile Aile Mahkemesi'ne başvurarak Kenan Ö. ve arkadaşları A.N ile İ.T. hakkında 6 ay süre ile konutuna ve işyerine yaklaşmama kararı aldırdı. Mahkeme, bu üç kişinin 6 ay süre ile B.A.'ya yönelik tehdit, şiddet, aşağılama ve küçük düşürme gibi söz ve davranışlarda bulunmasını, iletişim araçları ile rahatsız edilmemesini de kararlaştırdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çekmeköy, Polis, DHA, Güncel
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