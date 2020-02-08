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Çekmeköy'de kar nedeniyle kayan kamyonet dereye devrildi

Çekmeköy'de yolda seyir halinde olan bir kamyonet, yoldaki kar nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.

08.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:10Çekmeköy'de kar nedeniyle kayan kamyonet dereye devrildi
'de yolda seyir halinde olan bir kamyonet, yoldaki kar nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Kamyonet çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

Çekmeköy'de Merkez Mahallesinde saat 09.30 sıralarında yolda seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, yolun karlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki dereye devrildi. Kamyonet, çekici aracı ile düştüğü dereden çıkarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - İSTANBUL

Çekmeköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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