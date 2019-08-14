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ÇEKMEKÖY'DE KAZA: AYNI AİLE'DEN 5 KİŞİ YARALANDI

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda bariyerlere çarpan kapalı kasa panelvan ikisi çocuk beş kişi yaralandı.

14.08.2019 22:37
ÇEKMEKÖY'DE KAZA: AYNI AİLE'DEN 5 KİŞİ YARALANDI
Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda bariyerlere çarpan kapalı kasa panelvan ikisi çocuk beş kişi yaralandı. Çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza 20.30 sıralarında Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda meydana geldi. Şile'den Çekmeköy istikametine seyir halinde olan 34 JN J27 plakalı kapalı kasa panelvanın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Ömerli yol ayırımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı ailden aracın ön bölümünde bulunan 3 kişi ile aracın arkasında bulunan 2 çocuk içeride sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsün kasasındaki yolcular vatandaşlar tarafından çıkarılırken araç içerisinde sıkışan üç kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yarlılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan iki çocuğun durumlarının ağır olduğu bildirildi.
ÇEKMEKÖY'DE KAZA: AYNI AİLE'DEN 5 KİŞİ YARALANDI

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Kaynak: DHA

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