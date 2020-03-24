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- Çekmeköy'de korona virüse karşı asansörler dezenfekte ediliyor

- Çekmeköy'de korona virüse karşı asansörler dezenfekte ediliyor Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında asansörler dezenfekte ediliyor.

24.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:36
- Çekmeköy 'de korona virüse karşı asansörler dezenfekte ediliyor
İSTANBUL - Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında asansörler dezenfekte ediliyor. Belediye ekipleri asansörlerin iç kısımlarını, kapılarını ve düğmelerini ilaçlayarak virüs ve bakterilerden arındırıyor.
Çekmeköy Belediyesi Koronavirüs salgını dolayısıyla tehlike arz eden asansörlerde dezenfektasyon çalışması başlattı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için her gün dışarı çıkan pek çok insanın bir şekilde temas ettiği asansörler virüsün yayılması noktasında kritik alanlardan biri olarak öne çıkıyor ve dezenfekte edilmesi büyük bir önem taşıyor. Bu durumdan hareketle Çekmeköy Belediyesi ve anlaşmalı muayene kuruluşu RoyalCert; insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için bu kritik dönemde de asansör muayenelerini yapıp Koronavirüs'e karşı dezenfekte çalışmalarını yapıyor.
Uzman ekipleri asansörlerin iç kısımları, kapıları ve düğmelerini büyük bir titizlikle dezenfekte ediyor.
Süreç nasıl işliyor?
Ekipler muayenelerini tamamlanan asansörler ve muayene başvurularına göre binalara gidiyor. Dezenfekte çalışmaları öncesinde yöneticilerle irtibata geçilip teyit alarak işlemler başlatılıyor. - Çekmeköy’de korona virüse karşı asansörler dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Çekmeköy, Yerel

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- Çekmeköy'de korona virüse karşı asansörler dezenfekte ediliyor

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