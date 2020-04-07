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Çekmeköy'de maskeler evlere bırakılıyor

Çekmeköy Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında hazırladığı, içinde hijyen ürünlerinin bulunduğu evde kal çantalarını 65 yaş üstü vatandaşların ya da kronik rahatsızlığı bulunanların evlerine bırakıyor.

07.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:07
Çekmeköy'de maskeler evlere bırakılıyor
Çekmeköy Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında hazırladığı, içinde hijyen ürünlerinin bulunduğu evde kal çantalarını 65 yaş üstü vatandaşların ya da kronik rahatsızlığı bulunanların evlerine bırakıyor.

Çekmeköy Belediyesi Evde Kal Çantası'nı 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine götürüyor. Korona virüs'ten korunmak için alınacak tedbirlerin en başında gelen temizlik ve hijyen kuralı için hazırlanan çantaların içinde; el jeli, el kremi, kolonya, maske, eldiven, sabun, kağıt mendil ve antiseptik mendil bulunuyor.

Evde Kal Çantaları, yaş ve sağlık durumu verilerine göre hazırlanan listeye göre evlere dağıtılmaya başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Çekmeköy, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Çekmeköy'de maskeler evlere bırakılıyor - Haberler

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