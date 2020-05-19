Çekmeköy'de nargile içilen kafeteryaya baskın

Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve bir kafede nargile içen şahıslara ceza kesildi.

Çekmeköy'de nargile içilen kafeteryaya baskın
19.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:22

Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve bir kafede nargile içen şahıslara ceza kesildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında ev sahibi ile birlikte 1'i yabancı uyruklu toplam 10 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı belirlendi. Şahıslara, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine göre toplam 31 bin 800 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Öte yandan, Hamidiye Mahallesi Barış Yolu Caddesi'nde bulunan bir kafeteryanın açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler söz konusu adrese baskın yaptı. İş yerinde bulunan 5 kişi, bir masa etrafında nargile içerken yakalandı. İş yeri sahibi ile birlikte toplam 6 şahsa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 19 bin 80 TL idari para cezası verildi. Ayrıca iş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı. Daha önce mühürlenen ve usulsüz şekilde yeniden açılan 2 iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Çekmeköy, Şahinbey, Çamlık, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’den darbeci Hafter’in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Haber
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Kayseri’de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Haber
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Haberler››3. Sayfa››Çekmeköy'de nargile içilen kafeteryaya baskın - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:21: Freni boşalan tır kaza yaptı, sürücüsü yaralandı - Haberler 14:16: Ağrı'nın dağlarında açan çiçekler görsel şölen sunuyor - Haberler 14:14: 17 yaşındaki kızı öldüren saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı - Haberler 14:09: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter'e tepki - Haberler 14:08: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Haberler 13:50: Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı 13:48: Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz 13:32: Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu - Haberler 13:20: Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı - Haberler 12:30: Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı