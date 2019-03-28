Çekmeköy'de pompalı dehşeti...Şahıs vurulduktan sonra yaşanan sıcak anlar kamerada
İSTANBUL - Çekmeköy'de bir kişi pompalı tüfekle vuruldu. Şahsın vurulduktan sonra yaşanan sıcak anlar ve ambulansa konulması kameralara yansıdı. Olay geçtiğimiz Salı günü Çekmeköy Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi.Kimliği belirsiz bir kişi elindeki pompalı tüfekle Nihat Çelik isimli şahsı vurarak kayıplara karıştı. Şahsın vurulduktan sonra yaşanan sıcak anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıs yerde sürünürken, vatandaşlar panik halinde olayı izliyor . Ardından şahıs ambulansla hastaneye götürülüyor.
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Kaynak: İHA