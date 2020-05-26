Çekmeköy'de, şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Çekmeköy'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

26.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:53
Çekmeköy'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Kavşağı yakınında Ankara yönünde seyreden Uğur Bayır'ın kullandığı 34 DF 6528 Plakalı plastik kaza yüklü TIR kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Barilerlere yıkan TIR şarampole uçarak yol seviyesinden 30 metre aşağı düşüp ters döndü.
Aracında sıkışan Uğur Bayır haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Çekmeköy’de, şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Çekmeköy, Marmara, Güncel, Haber

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