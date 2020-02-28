Çekmeköy'de şehitler için yürüdüler

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Çekmeköy 'de bir grup, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için yürüyüş yaptı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla caddelerde yürüyen grup Esed rejimi aleyhinde slogan attı.

Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, ellerindeki Türk Bayraklarıyla sloganlar atarak İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için yürüdü. Ana caddede uzun süre yürüyerek Esed rejimini alayhinde slogan atan gruba çok sayıda polis ekibi eşlik etti. Grup daha sonra sessizce dağıldı.