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ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çekmeköy'de özel bir kolejin olduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

05.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:50ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-

'de özel bir kolejin olduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 08.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Durak Sokak'ta meydana geldi. Özel bir kolejin olduğu sokakta silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine verdi. Olayın okula yakın olması nedeniyle çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine  gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Silahlı kavgada yaralanan M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri sokakta eşkal ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. S.B. isimli bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bir binanın güvenlik görevlisi, "Silah seslerini duydum. 1 yaralı yerde yatıyordu. Polise ve ambulansa haber verdim" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Kolejden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler



Çekmeköy, Güncel

Kaynak: DHA

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