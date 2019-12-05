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Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 ölü

ÇEKMEKÖY'de özel bir kolejin olduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

05.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:55Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 ölü
ÇEKMEKÖY'de özel bir kolejin olduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 08.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Durak Sokak'ta meydana geldi. Özel bir kolejin olduğu sokakta silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine verdi. Olayın okula yakın olması nedeniyle çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine  gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Silahlı kavgada yaralanan M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

ekipleri sokakta eşkal ve güvenlik kamerası çalışması yaptı.  S.B. isimli bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bir binanın güvenlik görevlisi, "Silah seslerini duydum. 1 yaralı yerde yatıyordu. Polise ve ambulansa haber verdim" diye konuştu.


- İstanbul

Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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