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ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAÇekmeköy'de özel bir kolejin olduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

05.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:18ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

'de özel bir kolejin olduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Olay saat 08.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Durak Sokak'ta meydana geldi. Özel bir kolejin olduğu sokakta silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine verdi. Olayın okula yakın olması nedeniyle çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine  gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Silahlı kavgada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. ekipleri sokakta eşkal ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bir binanın güvenlik görevlisi, "Silah seslerini duydum. 1 yaralı yerde yatıyordu. Polise ve ambulansa haber verdim" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Kolejden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler



Çekmeköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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