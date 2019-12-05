Haberler » 3. Sayfa » Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 yaralı

Çekmeköy'de özel bir kolejin bulunduğu sokakta bilinmeyen bir nedenle silahlı tartışma yaşandı.

05.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:04Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 yaralı
'de özel bir kolejin bulunduğu sokakta bilinmeyen bir nedenle silahlı tartışma yaşandı. Kurşunların hedefi olan bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay Çekmeköy'de Sultançiftliği Durak Sokakta 07.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre özel bir kolejin bulunduğu sokakta, taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri silahına davrandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri M.K adlı şahsın yaralandığını tespit ederek acil servis ekiplerine haber verdi. Acil servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

Olayın görgü tanığı, "Üç el silah sesi duydum. Kimin ateş ettiğini görmedim, şahsı yaralayanları görmedim, yaralı yerde yatıyordu, arkadan vurulmuştu" diye konuştu.

Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Edinilen bilgilere göre olayı gerçekleştiren bir kişinin teslim olduğu iddia edildi. - İSTANBUL

Acil Servis, Çekmeköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:32 Ölüler Kıraathanesi'nde okey oynadılar - Haberler
10:28 Amasra Belediyesi'nde işten çıkarılan bir kişi, belediye başkanına çakı ile saldırdı - Haberler
10:27 Ölen sahibinin dönmesini 9 yıl bekleyen köpek: Kırım'ın Haçiko'su - Haberler
10:26 Kavgada araya giren oğlunu sırtından vurdu - Haberler
10:24 Dev operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
10:15 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi için üç seçenek var: Bir Parti, Birlik ve Reform Partisi, Bizim Parti - Haberler
10:04 Erkeklerin kuaförde geçirdiği süre kadınları geçiyor - Haberler
09:53 Davutoğlu'nun kurucular kurulunda AK Parti, CHP, HDP ve MHP'den sürpriz isimler - Haberler
09:45 Mahalle sakinleri, "Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla sokağı trafiğe kapattı - Haberler
09:43 Nihal Olçok, Davutoğlu'nun partisini tercih etme sebebini açıkladı: İnsanlığını kaybetmemiş biri - Haberler
5.12.2019 10:38:03