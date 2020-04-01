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Çekmeköy'de siperli maskeler sağlık görevlilerine teslim edildi

Çekmeköy Devlet Hastanesi ve Çekmeköy'deki 112 Ambulans ve Acil Durum İstasyonlarında görev yapan sağlık çalışanlarına siperli maskeler teslim edildi.

01.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:50
Çekmeköy'de siperli maskeler sağlık görevlilerine teslim edildi
Çekmeköy Devlet Hastanesi ve Çekmeköy'deki 112 Ambulans ve Acil Durum İstasyonlarında görev yapan sağlık çalışanlarına siperli maskeler teslim edildi.

Çekmeköy Belediyesi BİLYA Atölyelerinde korona virüs tedbirleri nedeniyle derslere ara verilince, atölyelerdeki 3D yazıcılarla sağlık çalışanlarına maske üretimine başlanmıştı. 6 adet yazıcı ile ilk etapta 200 adet hazırlanan siperli maske, Çekmeköy Devlet Hastanesi ve Çekmeköy'deki 112 Ambulans ve Acil Durum İstasyonları'nda görev yapan sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Virüsün yayılmasını durdurabilmek için ülkemizde seferberlik yaşanıyor diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Farklı birimlerimizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz. BİLYA projemizdeki yetkililerimiz de, 'Biz de boş durmayalım, çorbada tuzumuz olsun' dedi. Derslere ara verilen atölyelerimizde sağlık çalışanlarımız için maske üretim yaptık ve bugün teslim ettik" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Çekmeköy, Güncel
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