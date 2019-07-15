Çekmeköy'de takla atan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Çekmeköy
'de takla atan araç sürücüsü hayatını kaybettiKontrolden çıkan araç takla atarak yok kenarındaki çukura düştü
İSTANBUL - Çekmeköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan çukura uçtu. Araç
sürücüsü Erkan Yaman olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Çekmeköy Koçullu mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü Erkan Yaman hakimiyetindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura uçtu. Buraya düşerek takla atan araç ters biçimde devrildi. Olay yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi ambulansa konarak hastane morguna kaldırıldı.