15.07.2019 10:15
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Çekmeköy'de takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Çekmeköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan çukura uçtu.

Çekmeköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan çukura uçtu. Araç sürücüsü Erkan Yaman olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Çekmeköy Koçullu mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü Erkan Yaman hakimiyetindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura uçtu. Buraya düşerek takla atan araç ters biçimde devrildi. Olay yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi ambulansa konularak hastane morguna kaldırıldı.
(Halit Arslan/İHA) Çekmeköy'de takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Çekmeköy, Araç, Güncel

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