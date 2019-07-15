15.07.2019 10:07
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Çekmeköy'de trafik kazası: 1 ölü

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti.

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şile Yolu Koçullu Mevkisi'nde, İstanbul istikametine seyir haline olan Erkan Y. (41) idaresindeki 34 FN 1756 plakalı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Erkan Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma sürüyor. Çekmeköy'de trafik kazası: 1 ölü
Kaynak: AA
Çekmeköy, Şile, Güncel

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