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ÇEKMEKÖY'DE TRAFİK KAZASI SONRASI SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/İstanbul DHAÇekmeköy'de trafik kazası sonrası tartışma çıktı.

27.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:07ÇEKMEKÖY'DE TRAFİK KAZASI SONRASI SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/ DHA

Çekmeköy'de trafik kazası sonrası tartışma çıktı. Taraflardan birinin yakını elindeki silahla ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu. Kaza tespit tutanağı yazıldığı esnada taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada kazaya karışan araç sahibinin yakınları olay yerine geldi. Yakınlardan biri yanında getirdiği silahla ateş etti. Olayda İlkay Ç. adlı bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  İlkay Ç. olay yerine gelen ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli C.K ve T.E'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaşanan olaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların bir süre kavga ettiği görülüyor. Bir kişinin bacağından vurulması üzerine olay yerine ambulans ve polis geliyor

Görüntü Dökümü

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Olayın GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜ

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-Olay yerindeki kalabalık

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki ambulans

-Genel ve detay



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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