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Çekmeköy'de trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çekmeköy'de otomobilin iş makinesine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

13.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:30Çekmeköy'de trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
'de otomobilin iş makinesine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
yolundan İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 RC 123 plakalı otomobil, Ömerli mevkisinde önünde ilerleyen iş makinesine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki bir kişi, araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılardan Emre Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan diğer kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan iş makinesinin operatörü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çekmeköy, Şile, Güncel

Kaynak: AA

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