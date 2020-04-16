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Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

ÇEKMEKÖY'de iki farklı adrese yapılan operasyonda 5 tabanca ve 36 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

16.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:17
Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
ÇEKMEKÖY'de  iki farklı adrese yapılan operasyonda 5 tabanca ve 36 gram uyuşturucu ele geçirildi,  2 şüpheli gözaltına alındı.

Çekmeköy Merkez Mahallesi ile Esenkent Mahallesindeki iki farklı adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Dün saat 02.00 sıralarında bu adreslere  gerçekleştirilen operasyonlarda Ömer O.(23) ve Onur B.(26) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 5 şarjör, 43 mermi ve 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden Ömer O.'nun 7 uyuşturucu madde bulundurma, 3 uyuşturucu madde ticareti, 6 yaralama, 3 görevi yaptırmamak için direnme, 2 resmi belgede sahtecilik ve yağma., Onur B.'nin ise 2 uyuşturucu madde bulundurma, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Çekmeköy, Güncel
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