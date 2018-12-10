Çekmeköy'deki Silahlı Kavga Davası

Çekmeköy
'de çıkan silahlı kavgada polis memuru Süleyman Aksoy
'un yaşamını yitirmesine neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık astsubay Aslan Sezer'in yargılanmasına başlandı.
Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aslan Sezer, polis memurunun babası Ali Aksoy
ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık Sezer, kavgada ölen polis memuru Aksoy'un eşiyle bir süre önce tanıştıklarını, aralarındaki ilişkinin duygusal arkadaşlığa dönüştüğünü, olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünmediklerini anlattı.
Sanık Sezer, olay günü iş yerine gitmek için servisi beklediği sırada bir aracın kendisine doğru yaklaştığını ifade ederek, "Arabada polis memurunun eşini gördüm. Bu sırada bir kişi bana 'Senin eşimle aranda ne var? Namusuma göz mü diktin?' dedi. Ben de 'Eşinle aramızda bir şey yok.' dedim." şeklinde konuştu.
Ortamı sakinleştirmeye çalıştığını, Süleyman Aksoy'un kendisine doğru ateş etmek istediğini fakat silahın tutukluk yaptığını ifade eden sanık Sezer, "Keşke tutukluk yapmasaydı. Silahı yeniden kurdu ve ateş etti. Boynumdan kan fışkırdı. Nefes alamıyordum. Süleyman beni yere yatırdığı esnada sırtının yanına bir el ateş ettim. Ben bir el ateş ettiğimi hatırlıyorum. O sırada maktulun altından çıkmaya çalışıyordum. Ölen kişinin kelimeişehadet getirdiğini duydum. Keşke ölseydim bunları yaşamasaydım." dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmaya gelemeyen tanıkların zorla getirilmesine karar verdi.
Sanık Sezer'in tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aslan Sezer'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
Süleyman Aksoy,Çekmeköy
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:38