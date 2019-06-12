Çekmeköy'deki silahlı kavga davası

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Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada bir polisin yaşamını yitirmesine neden olduğu iddia edilen Astsubay Aslan Sezer'in müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Astsubay Aslan Sezer ile taraf avukatları katıldı. Olayda hayatını kaybeden polis memuru Süleyman Aksoy'un ailesi de duruşmada hazır bulundu.Duruşmada, dosyanın tamamlandığını belirten Cumhuriyet Savcısı Ali Dereli, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.Mütalaada, Ümraniye Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görev yapan Aslan Sezer'in, ölen polis memuru Süleyman Aksoy'un Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görevli olan eşi Deniz Aksoy ile yaklaşık 9 ay birliktelik yaşadıkları anlatıldı.Olaydan önceki gece polis memuru Süleyman Aksoy'un, telefonundan sanık Aslan Sezer ile yazışmalarını fark ettiği eşiyle tartıştığı aktarılan mütalaada, Aksoy'un olayın iç yüzünü öğrenmek eşinden kendisini sanığın yanına götürmesini istediği belirtildi.Mütalaada, polis memuru Aksoy ile eşinin sanığın her zaman işe gitmek için servise bindiği yere geldikleri, burada sanık Astsubay Aslan Sezer ile polis memuru Süleyman Aksoy'un tartıştıkları, itiştikleri, tartışma esnasında her ikisinin de belinde tabanca bulunduğu kaydedildi.Yaşanan tartışmalar sonunda sanık Sezer ile Aksoy'un birbirlerine ateş etmeye çalıştıkları bilgisi verilen mütalaada, otopsi raporuna göre sanık Sezer'in polis memuru Aksoy'a 7'si öldürücü nitelikte olmak üzere 8 el ateş ettiği, Aksoy'un da sanığa 1 tanesi öldürücü nitelikte olmak üzere 3 el ateş ettiğinin belirlendiği aktarıldı.Mütalaada, olay nedeniyle polis memuru Süleyman Aksoy'un hayatını kaybettiği, Astsubay Aslan Sezer'in ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ifade edildi.Olayın başlamasına neden olan sanık Astsubay Aslan Sezer'in olay yerinden ayrılarak saldırıdan korunma imkanı olduğu halde bunu gerçekleştirmediği vurgulanan mütalaada, sanığın kendisine yönelik saldırı ekarte edildiği halde eylemine devam ederek Süleyman Aksoy'un ölümcül bölgelerine ateş etmeye devam ettiği bildirildi.Sanığın, olayın başlama aşamasında ve sonrasında Süleyman Aksoy'u engelleyecek şekilde ateş etme imkanı varken, kasten öldürücü bölgelere çok miktarda ateş ettiği ifade edilen mütalaada, sanığın meşru müdafaa hükümlerinden yararlanma imkanının bulunmadığına işaret edildi.Mütalaada, sanığın bu şekilde "kasten öldürme" suçunu işlediği belirtilerek, müebbet hapisle cezalandırılması istendi.Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan baba Ali Aksoy, "Bu olay nedeniyle çok etkilendim. Beyin kanaması geçirdim. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılsın." dedi.Müşteki Gökhan Aksoy ise mütalaaya katıldığını belirterek, Deniz Aksoy'un da kardeşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle iştirak suçundan yargılanmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Aslan Sezer ve avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Aslan Sezer'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.